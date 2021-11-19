Киевляне в матче 15-го тура УПЛ камня на камне не оставили от одесситов. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".

Черноморец в матче с Динамо продержался до середины тайма, пока Буяльский из пределов штрафной не пробил Варакуту. Следующего гола пришлось ждать целых три минуты. Витиньо с линии закрутил сферу под перекладину. Вскоре бразилец оформил дубль, добив сферу уже в пустые ворота после передачи Шкурина. Черноморец на исходе тайма один гол отквитал, использовав навес из углового.

Динамо уничтожило Черноморец с неприличным счетом – Витиньо, Гармаш, Шкурин и Ко в огне, Шахтер снова позади

Гармаш, появившийся сразу после перерыва, уже через две минуты довел счет до неприличного, забив пушечным ударом с дальней дистанции. Впоследствии Буяльский реализовал пенальти за игру рукой Кузыка. А на последних минутах свой первый гол в официальных матчах оформил и лучший голеадор прошлого сезона Владислав Кулач.

Победа принесла Динамо 38 очков и подняла на первую ступеньку, Черноморец с 11-ю баллами – двенадцатый.

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