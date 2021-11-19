"Ця гра і ця перемога була потрібна після двотижневої паузи. Багато гравців роз'їхалися по збірних. Ті, які залишилися з нами в команді, виконали хорошу роботу. Це було видно на футбольному полі. Вони добре рухалися і добре виглядали фізично. Я залишився задоволений грою і результатом. У порівнянні з молодими футболістами Чорноморця позначився наш досвід. З гарним настроєм готуємося до Ліги чемпіонів.

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Я завжди прошу тримати високий рівень у русі і пресингу. Щоб гравці грали і забивали. Прошу цього незалежно від того, з ким ми граємо. Був хороший ритм. Деякі гравці, які мало грали, отримали можливість себе показати. Вони доповнили відсутність тих футболістів, які були задіяні у збірних.



Я хотів, щоб зіграли орендовані Чорноморцем гравці. Хотів подивитися на те, як футболісти можуть діяти на цьому рівні. Це молоді і талановиті гравці, у яких є майбутнє. Їм по 19 років, у них все попереду. Все залежить від них. Ті, хто прогресуватиме, одягнуть футболку Динамо", – сказав Луческу у коментарі каналу "Футбол".

Після 15-ти турів Динамо піднялось на першу сходинку, набравши 38 очок, Чорноморець з 11-ма балами – дванадцятий.

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