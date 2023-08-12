"У Динамо нет кандидатов для усиления команды, в том числе и на позицию центрального защитника. Я знаю, что Луческу хочет и просит у руководства центрального защитника. Но глядя на то, как все происходит, я понимаю, что не стоит ожидать покупки новых игроков.

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Возможно, до закрытия окна еще что-то изменится и у кого-то поднимется настроение и желание тратить деньги. Но пока ситуация такова, что Динамо в новом сезоне будет с теми игроками, которые есть сейчас", – сказал Вацко в программе "Вацко Live".

Напомним, Динамо пока не подписало ни одного футболиста, кроме тех, кто вернулся из аренды. В чемпионате Украины "бело-синие" на старте одержали две победы и возглавляют турнирную таблицу. Зато дебют в Лиге конференций оказался неудачным – киевляне в первом матче минимально уступили греческому Арису.

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