"Динамо не має кандидатів для підсилення команди, зокрема й на позицію центрального захисника. Я знаю, що Луческу хоче і просить у керівництва центрального захисника. Але дивлячись на те, як усе відбувається, я розумію, що не варто очікувати купівлі нових гравців.

"Це головне бажання Луческу": Динамо визначило чіткий пріоритет на завершення трансферного вікна

Можливо, до закриття вікна ще щось зміниться і у когось підніметься настрій та бажання витрачати гроші. Але наразі ситуація така, що Динамо в новому сезоні буде з тими гравцями, які є зараз", – сказав Вацко у програмі "Вацко Live".

Нагадаємо, Динамо поки що не підписало жодного футболіста, окрім тих, хто повернувся з оренди. У чемпіонаті України "біло-сині" на старті здобули дві перемоги і очолюють турнірну таблиці. Натомість дебют у Лізі конференцій виявився невдалий – кияни у першому матчі мінімально поступились грецькому Арісу.

Динамо стартувало в Лізі конференцій з поразки від Аріса – клоунада захисників, Бущан дарує надію, питання до арбітра