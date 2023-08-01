"Динамо ищет центрального защитника. Ищет быстрого и левоногого центрального защитника. Это главное желание Луческу.

Экс-защитник Динамо и Шахтера заинтересовал сразу два австрийских клуба

Но пока не получается договориться с теми вариантами, которые нужны Луческу. Потому что как сказал Игорь Суркис, не все хотят ехать в Украину. А те, что предлагаются – не подходят.

До конца трансферного окна еще будут определенные новости. Потому что мы понимаем, что чем ближе к его закрытию, тем больше появляется вариантов. Ведь футболисты, которые не смогли найти себе клубы, ищут место для продолжения карьеры", – рассказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, Динамо в стартовом матче нового сезона одержало волевую победу над Минаем со счетом 4:1, уступая по ходу встречи. По итогам 1-го тура УПЛ лучшим тренером признали Мирчу Луческу, а самым полезным игроком стал форвард киевлян Владислав Ванат.

Динамо разгромило Минай в огненном матче УПЛ – дубль Ваната, 2 удаления, привозы дебютанта и отчаяние Ярмоленко