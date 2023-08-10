Динамо поехало в Салоники в статусе фаворита. Арис занял пятое место в предыдущем чемпионате Греции, но имеет в составе игроков высокого уровня. Монтоя пришел из Примеры, Дарида – из Бундеслиги, а Джурасек – из Шахтера. Мирча Луческу выставил почти оптимальный состав. С одним нюансом – на острие атаки вышел не забивной Ванат, а Бенито.

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Обороне Динамо нужна музыка из шоу Бенни Хилла

Главная проблема Динамо – дырявая оборона. Защитники грубо ошибаются и привозят в простых ситуациях. С первых же минут они начали дарить моменты Арису. Дубинчак и Кабаев потеряли мяч перед собственной штрафной, в результате чего опасно приложился Монтоя. Затем отдал чужому Попов.

Сирота в середине тайма махнул ногой мимо мяча, летевшего через штрафную на свободного Моберга. К счастью, Дубинчак успел заблокировать удар. С хороших позиций пробивали Жюль и Феррари, а Бущан нервничал. Динамо чудом не пропустило после всех этих фейлов.

Ярмоленко старался, Бенито не оправдал доверия

В атаке тоже все было грустно. Динамо не знало, как подойти к чужим владениям. Только забросы вперед. Через центр удалось построить считанные атаки. Ярмоленко пытался обострять: отдавал тонкие передачи вперед, подключал Тымчика. Но толку никакого – никто нормально не вышел на удар.

Буяльский грамотно поставил корпус в штрафной и получил толчок в спину. Арбитр пенальти не назначил – решение очень противоречивое. Бенито неплохо открывался под пасы из глубины, однако терялся сразу после встречи с мячом. За весь первый тайм Динамо нанесло один удар.

Киевляне прибавили в интенсивности...

Динамо проиграло очень много борьбы до перерыва. Украинцы в большинстве эпизодов были на пол секунды медленнее соперников. Как следствие – приходилось останавливать нарушениями. Тымчик и Шапаренко уже в дебюте встречи получили предупреждение.

Ярмоленко и Попов нервными фолами также заслужили желтые, но арбитр простил. После перерыва стало лучше. Динамо немного подняло темп – и команды поменялись местами. Теперь греки уже не успевали за рывками Кабаева и открываниями Буяльского в переходных фазах.

...и заслуженно проиграли

Интенсивность интенсивностью, а ужасное качество обороны перекрыло все шансы на положительный результат. Защитники в панике потеряли соперников на контратаке. Морон прицельно навесил на дальнюю штангу, где оказался одинокий Дарида. Только чудо с фамилией Бущан помешало чеху открыть счет.

Впрочем, через несколько минут Арис все же забил. После розыгрыша углового Сирота рукой заблокировал удар Фабиану. Судья указал на 11-метровую отметку (опять не все однозначно из трансляции), а Пальма реализовал пенальти. Потом "бело-синие" еще раз инертно отзащищались на стандарте, после чего чуть не забил Фабиану.

Концовка дала надежды на реванш

Уже при счете 0:1 Динамо создало несколько хороших моментов. Шапаренко дважды проверил бдительность голкипера, разыграв комбинации с партнерами. На последних минутах Дубинчак вывел на ударную позицию Ярмоленко – пушечный удар Андрея взял голкипер.

А в компенсированное время Буяльский претендовал на еще один пенальти – защитник Ариса в подкате не сыграл в мяч, а "динамовец" о него споткнулся. Но не одним позитивом. Перед финальным свистком защита Динамо снова провалилась, а Бущан парировал удар в упор от Менендеса. Ответный матч состоится через неделю.