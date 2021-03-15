Мирча Луческу был признан лучшим тренером 18-го тура украинского первенства, сообщает официальный сайт Динамо.

Заря – Динамо: Луческу расхвалил своих подопечных и пролил свет на восстановление травмированных

Всеукраинское объединение тренеров поставило коучу киевлян 4,8 из 5 возможных баллов, ведь Мирча получил максимальную оценку по большинству критериев. Катализатором успеха румына в номинации стала уверенная победа над Зарей в центральном матче тура (2:0).

К слову, Динамо сохранило преимущество над Шахтером в 4 очка на вершине турнирной таблицы УПЛ. Уже в четверг состоится ответный матч "бело-синих" с Вильярреалом в 1/8 финала Лиги Европы.

Заря – Динамо: Сидорчук и Беседин отвечают критикам – шоу капитана, тайм в одни ворота как заявка на золото