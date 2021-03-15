Мірчу Луческу було визнано найкращим тренером 18-го туру української першості, повідомляє офіційний сайт Динамо.

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Всеукраїнське об’єднання тренерів поставило керманичу киян 4,8 з 5 можливих балів, адже Мірча отримав максимальну оцінку за більшістю критеріїв. Каталізатором успіху румуна в номінації стала впевнена перемога над Зорею у центральному матчі туру (2:0).

До слова, Динамо зберегло перевагу над Шахтарем у 4 очки на вершині турнірної таблиці УПЛ. Вже в четвер відбудеться матч-відповідь "біло-синіх" з Вільяреалом в 1/8 фіналу Ліги Європи.

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