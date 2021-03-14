"Сегодня была очень интенсивная игра, очень хороший ритм. В первом тайме и мы, и Заря не позволяли создавать опасные моменты у своих ворот, переигрывали друг друга в тактическом плане. А во втором тайме и мы, и Заря стали больше рисковать. У нас была более успешная реализация моментов. Хотя они были и у наших соперников.

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Интенсивность была на высоком уровне, обе команды демонстрировали высокий уровень физической подготовки. После пропущенного мяча наш соперник, конечно, стал больше раскрываться, и поэтому у нас появились моменты у чужих ворот. И организация, и само качество игры, и ритм у обеих команд были на уровне. Встретились два коллектива, которые играют в еврокубках, и я надеюсь, будут представлять Украину в Европе и в следующем году.

У нас сложный график. Мы уже в течение месяца играем в таком режиме – по два матча в неделю. Конечно, игрокам сложно. Тем более, у нас сейчас есть игроки, которые еще полностью не восстановили свои физические кондиции: Гармаш, Попов, Тымчик. Плюс травмированные игроки: Вербич, Бэлуцэ. Им нужно время. Трудно восстанавливаться и играть одной и той же обоймой.

Я очень доволен тем, как ребята подготовились к игре, как они сыграли, как интерпретировали на поле то, что я хотел видеть от них. У них есть понимание того, что я хочу видеть на футбольном поле. Я очень доволен и игрой, и результатом", – цитирует Луческу официальный сайт Динамо.

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