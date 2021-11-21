Динамо достигло принципиальной договоренности с Фарулом о трансфере 22-летнего Совета Бобока, утверждает издание Playsport.

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Отмечается, что игрока лично просматривал Мирча Луческу, который желает увидеть румына в действии перед тем, как оформить трансфер. Следует добавить, что Бобок выступает на позиции правого защитника, но может сыграть на левом фланге обороны и в центре поля.

К слову, Раду провел 6 матчей за Фарул в текущем сезоне, в которых отдал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает Бобока в 1,3 млн евро, но Динамо вроде бы сможет сэкономить 300 тысяч евро на трансфере.

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