"Мы с Евгением Красниковым много разговаривали по поводу бразильцев. Из этой тройки, которую он привез, только Че Че соответствовал уровню и пониманию игры Динамо. Технические аспекты мы в расчет не берём. Ему все равно нужно было время. На тот момент Че Че было 26 или 27 лет – не молодой футболист. Да, ему было тяжело на сборах. Понятно, что совсем другая работа шла.

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Наверное, мне немного терпения не хватило с ним. И самому футболисту не хватило. Он в какой-то период времени подошел и сказал: "Я не могу. Не выдерживаю тренировочный процесс, интенсивность. Именно подготовительную часть". Тут и я не настоял, чтобы он где-нибудь перетерпел, подождал. Я говорил, что вижу его в команде.

Что же касается того же Буэно, то это, как говорится, посторонний футболист. Как он очутился в команде? Уходил Дерлис Гонсалес, и мы искали на его место футболиста. Красников тогда предлагал другого игрока на эту позицию, но трансфер сорвался в последний момент. И Женя сказал, что привезет другого футболиста.

Когда ты смотришь видео, видно, что футболист и с левой ноги хорошо бьет, и с правой. Но когда ты уже сталкиваешься с ним в тренировочном процессе... Он хочет играть только с мячом, не хочет перестраиваться. Но есть некоторые принципы игры.

Сидклей приехал с лишним весом, и ему очень тяжело было ее сбросить. Ему даже специальное питание прописывали, поскольку у него очень большой процент жира был. Он с этим постоянно боролся, причем независимо от нашего графика. Возможно, на базе он питался тем, что ему говорили, а вне его… Непрофессиональный футболист", – рассказал Хацкевич в шоу Пряма червона на YouTube.

Напомним, Че Че, Сидклей и Буэно оказались в Динамо благодаря Евгению Красникову, пришедшему в киевский клуб в 2018 году. Че Че и Буэно покинули "бело-синих" в апреле 2019 года, а Сидклей все еще принадлежит киевскому клубу.

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