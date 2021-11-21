Динамо досягло принципової домовленості з Фарулом щодо трансферу 22-річного Раду Бобока, стверджує видання Playsport.

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Зазначається, що гравця особисто переглядав Мірча Луческу, який бажає побачити румуна в дії перед тим, як оформити трансфер. Бобок виступає на позиції правого оборонця, але також може зіграти на лівому фланзі оборони та в центрі поля.

До слова, Раду провів 6 матчів за Фарул у поточному сезоні, у яких віддав 1 результативну передачу. Transfermarkt оцінює Бобока у 1,3 млн євро, але Динамо начебто зможе зекономити 300 тисяч євро на трансфері.

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