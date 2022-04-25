"Наконец-то большая команда согласилась сыграть благотворительный матч – это Боруссия Дортмунд. Я знаю, какие у них болельщики, они приходят на любой матч, независимо от уровня, на Лигу чемпионов или чемпионат, на Кубок или товарищеские матчи.

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Поэтому для нас это очень важно. Игрокам нужны эти матчи, потому что они готовятся к стыковому матчу против Шотландии. Вечером 4 мая они отправятся в расположение сборной. До 1 июня достаточно времени, чтобы хорошо подготовиться к матчу", – отметил Луческу в комментарии Digisport.

Добавим, что Динамо встретится с Боруссией уже завтра, 26 апреля, в 19:00. С начала войны в Украине провели три поединка: две победы над Легией и Галатасараем и ничья против ЧФР Клуж.

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