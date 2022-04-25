Луческу может возглавить Фенербахче – судьба переговоров зависит от экс-тренера Яремчука
Главный тренер Динамо Мирча Луческу оказался в кругу претендентов на должность наставника Фенербахче.
Фенербахче пытается пригласить Жорже Жезуша, который до сих пор не дал ответ на предложение турок, сообщает Sözcü.
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Португальскому специалисту предложили 7 млн евро в год, что заинтересовало тренера. Если же Жезуш откажется, Фенербахче попытается воспользоваться неопределенной судьбой украинского футбола и переманить Мирчу Луческу из Динамо.
Напомним, что румын возглавлял два других турецких гранда – Бешикташ и Галатасарай. Фенербахче сейчас занимает второе место, отставая от Трабзонспора на 9 пунктов.
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