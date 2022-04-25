Фенербахче пытается пригласить Жорже Жезуша, который до сих пор не дал ответ на предложение турок, сообщает Sözcü.

"Прятали Луческу два дня": тренер Динамо имел подписанный контракт с Порту – Венгер составил ему компанию

Португальскому специалисту предложили 7 млн евро в год, что заинтересовало тренера. Если же Жезуш откажется, Фенербахче попытается воспользоваться неопределенной судьбой украинского футбола и переманить Мирчу Луческу из Динамо.

Напомним, что румын возглавлял два других турецких гранда – Бешикташ и Галатасарай. Фенербахче сейчас занимает второе место, отставая от Трабзонспора на 9 пунктов.

Динамо не дожало ЧФР Клуж: дебют Довбика, нереальный сейв Бойко и бессильная атака