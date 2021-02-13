Луческу с лопатой убирал стадион Динамо от снега перед началом матча – кадр дня
17:18 - Читати українською
Главный тренер Динамо Мирча Луческу не остался в стороне от подготовки стадиона к матчу 14-го тура УПЛ против Олимпика.
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Перед началом матча работники стадиона Динамо имени Валерия Лобановского лопатами отчищали газон от снега.
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Чтобы ускорить процесс, на помощь пришел тренерский штаб киевлян – в частности, Мирча Луческу и Олег Гусев.
Отметим, что Динамо возобновило участие в чемпионате Украины матчем против Олимпика, который начался в 17:00.
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