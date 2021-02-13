Луческу з лопатою прибирав стадіон Динамо від снігу перед початком матчу – кадр дня
17:15 - Читать на русском
Головний тренер Динамо Мірча Луческу не залишився осторонь підготовки стадіону до матчу 14-го туру УПЛ проти Олімпіка.
30’ Артем Бєсєдін
90’ Артем Бєсєдін
Тадеус Нкенг 76’
Орест Лебеденко 88’
30’ Артем Бєсєдін
76’ Тадеус Нкенг
88’ Орест Лебеденко
90’ Артем Бєсєдін
Перед початком матчу працівники стадіону Динамо імені Валерія Лобановського лопатами відчищали газон від снігу.
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Аби пришвидшити процес, на допомогу прийшов тренерський штаб киян – зокрема, Мірча Луческу та Олег Гусєв.
Зазначимо, що Динамо відновило участь у чемпіонаті України матчем проти Олімпіка, який розпочався о 17:00.
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