Поединок 14-го тура УПЛ без права на ошибку для команды Луческу, хотя и дончане решают свои задачи. Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Олимпик на "Футбол 24", стартует в 17:00. Киевляне опережают Шахтер на 1 балл. Уже на следующей неделе им предстоит еще и первая дуэль с Брюгге в ЛЕ. В то же время Олимпик отстает на 3 очка от еврокубкового 4 места, а зона вылета ему не грозит. Однако большой вопрос, как будут играть подопечные Климовского без лучшего бомбардира сезона Шахаба, который перешел в ряды Зари.

Динамо перед УПЛ: 7 голов за игру, Цыганков меняет традицию, конкурент бьет капитана, а Луческу определился с форвардом

Динамо – Олимпик: смотреть матч онлайн – трансляция 13 февраля 2021

Неожиданностью стало отсутствие Забарного даже в заявке. По неофициальной информации, основной центрбек получил повреждение (потянул мышцу) и теперь рискует пропустить матч с Брюгге. Кендзера довольно неожиданно перешел в центр защиты, в то время как Миколенко и Караваев заняли места на флангах. Также интересен факт возвращения Сидорчука, который в 2021 году не впечатлял на фоне Андриевского. А вот смена основного форварда уже более вписывается в логику подготовительных спаррингов.

Динамо: Бущан – Кендзера, Попов, Миколенко, Караваев – Сидорчук (к), Шапаренко – Цыганков, Буяльський, Де Пена – Беседин

Олимпик: Чекотун – Пасич, Драме, Снурницын, Лебеденко – Бабенко – Альваренга, Политило (к), Хамелюк Романовський – Нкенг