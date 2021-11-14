Поскольку действующие чемпионы Украины делегировали многих футболистов в национальные сборные, пришлось заниматься в сокращенном составе, сообщает официальный сайт Динамо.

Черноморец – Динамо: изменилось место проведения матча УПЛ

Отмечается, что с четверга по субботу в распоряжении тренерского штаба было всего 10 исполнителей. В то же время, было принято решение не привлекать игроков из юношеской команды. Хотя накануне в прессе появилась информация, что с основой тренируется Самба Диалло и якобы готовится к дебюту.

К слову, следующий матч киевляне проведут 19 ноября. Динамо смогло договориться с Черноморцем о проведении поединка 15-го тура УПЛ в столице на стадионе имени Лобановского, хотя он должен состояться в Одессе.

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