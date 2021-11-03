Чемпіон України після чотирьох турів групового етапу Ліги чемпіонів розташувався на останній сходинці квартету E. Та якщо подібне турнірне становище ще сяк-так було прогнозованим, то 0 забитих м'ячів у двох матчах із кризовою Барселоною і поєдинках проти Баварії та Бенфіки – навряд. Саме атакувальна лінія тягне Динамо вниз у сезоні 2021/22.

Динамо U-19 розгромило Барселону U-19: кияни готові до тріумфу в Юнацькій ЛЧ, а Діалло і Волошин рвуться в першу команду

Зазвичай, оглядачі зводять проблеми "біло-синіх" у лінії нападу до проблеми центрфорварда. Травма Бєсєдіна, важка адаптація Шкуріна та Раміреса, регрес Супряги змусили тренерський штаб ставити на вістря атаки центрхава Дениса Гармаша. У чемпіонаті України цей експеримент можна назвати успішним – 6 голів за 12 матчів повернули номінального півзахисника до національної команди. Та на рівні ЛЧ брак досвіду гри нападником дається взнаки. Гармаш регулярно потрапляє в офсайдні пастки, програє силову боротьбу якісним центрбекам і занадто часто відтягується назад у пошуках м'яча. Так, бажання багато, а ось хижацького хисту – менше.

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Проте, проблема центрфорварда – лише вершина айсберга. Біда з усією ланкою атаки Динамо. У схемі 4-2-3-1 ще більше відповідальності лягає на плечі вінгерів. На старті сезону Мірча Луческу відмовився від послуг (принаймні, тимчасово) Родрігеша, Цітаішвілі та Дуелунда. Натомість в обоймі зосталися Вербіч, Де Пена, Циганков, новачки Вітінью і Антюх, а також Караваєв, який може закрити всі флангові позиції в обороні та середині поля. Явний крен ліворуч. Та саме там Динамо бракує стабільності. Якщо правий фланг за собою зірковим статусом, попри регулярні пропуски тренувальних зборів, закріпив Циганков, то зліва жоден виконавець не може вважатися основним. А поки тріо Де Пена, Вітінью, Вербіч змагається за єдину позицію на полі, в команді U-19 на весь голос про себе заявив несподіваний конкурент.

Підписання Самби Діалло в серпні особливого ентузіазму не викликало. Вибаглива публіка встигла записати сенегальця до клубу сумнівних талантів імені Каргбо й Беніто. Посприяли цьому вхідні дані. Африканець є вихованцем маловідомої дакарської академії Дару Салам. Наразі вона змушена перебувати в тіні знаменитих сусідів із Женерасьйон Фут, які підготували для АПЛ Папіса Сіссе, Садьйо Мане, Ісмаїлу Сарра та низку місцевих зірок меншого калібру.

Та й перейти в Динамо відразу Діалло не зміг. Він прилетів до України навесні, але не отримав нагоди себе проявити. Сенегалець підхопив вірус, і перегляд фактично зірвався через його неоптимальні кондиції. Однак, до ідеї з підписанням африканця "біло-сині" повернулися влітку. Тоді ж виявилося, що Діалло – не протеже одіозного агента Дмитра Селюка. Юніор є клієнтом контори VV Consulting, якою керує колишній віце-президент Монако Вадім Васільєв. Найзірковіші активи агентства – оборонці Серж Ор'є (Вільяреал), Ромен Саїсс (Вулверхемптон), Муктар Діакабі (Валенсія) і екс-хавбек МЮ і Ньюкасла Габріель Обертан. Сенегалець швидко вразив на літньому перегляді, отримав 1-річний контракт із опцією пролонгації для Динамо та місце в команді U-19. А в конкурентах чемпіона України нібито були престижні французькі клуби (Лілль, Ренн, Страсбур) і визнаний розсадник талантів – Андерлехт.

Український тактичний гік Михайло Смоловой тоді охрестив Діалло "сенегальською копією Цітаішвілі" з двома перевагами – менше ліні та вік (африканець молодший на два з хвостиком роки). А ще слушно зауважив щодо трансферної політики Динамо: краще підписати 5-6 ноунеймів, один із яких вистрілить, аніж брати вільними агентами незатребуваних українців на піку можливостей без шансів на прогрес. Не втримався блогер-аналітик і від порівнянь із Жерсоном. Мовляв, схожий зі скандальним люксембуржцем набір якостей. А ще нарік сенегальця "Мане на мінімалках".

Тут доречним буде ліричний відступ. Один із лідерів Ліверпуля і збірної Сенегалу – справді рольова модель для Діалло. Вінгер зізнався в інтерв'ю, що Мане є його футбольним кумиром. "Мені імпонує його здатність працювати з м'ячем, обігрувати один в один. Намагаюся грати в такому ж стилі, як він", – відзначив талант. Вони справді схожі. Обоє атакують з флангу, невисокі, але міцні, збиті й швидкісні. Порівняння з Мане, звісно, аванс. Однак, при наполегливій роботі Діалло справді може вийти на європейський рівень. І хоч серед корисних копалин Сенегалу немає алмазів, та юніор Динамо з тієї коштовної породи, де після важкого шліфування можна отримати справжній діамант на мільйони.

Смоловой висловлював занепокоєння, що в команді U-19 з Діалло не буде системної роботи. Юнацька команда "біло-синіх" ставить на приземлений футбол, експлуатуючи таланти окремих зірочок. Керманич Динамо U-19 Ігор Костюк бере своє швидкими переходами з оборони в атаку, де головні ролі належать саме реактивним фланговим виконавцям. Це ризикує побудувати невидиму "стелю" можливостей, у яку Діалло дуже швидко впреться. Паразитування на сильних якостях сенегальця поставить блок на розвитку його слабких сторін на кшталт читання гри. Без останнього пробитися до першої команди буде неможливо. І сумний приклад суперталановитого, але неадаптованого до дорослого футболу Цітаішвілі – хибний шлях, на якому б не хотілося побачити ще одного перспективного юніора.

У нинішньому Динамо, після згортання іспанського вектора в академії, працювати з іноземними талантами здатен лише Луческу. Та аби потрапити під опіку досвідченого румуна Діалло повинен перерости рівень команди Костюка. Наразі він іде до цього. Сенегалець витратив лише третину сезону, щоб про нього почали говорити не лише вузькопрофільні спеціалісти. У чемпіонаті України серед 19-річних вінгер провів 10 матчів, у яких забив 7 м'ячів (хет-трик проти Десни, дубль у ворота Олександрії). Ще крутіші цифри в Юнацькій лізі УЄФА, де юні "динамівці" протистояли Барселоні (двічі), Баварії та Бенфіці – 4 поєдинки, 5 голів. Чи вразить ця статистика головного тренера? Як мінімум, Луческу знає про успіхи африканця і вже озвучив умови появи в першій команді на постійній основі (нині Діалло періодично тренується зі старшими партнерами) – подальший прогрес і вдала гра гарантують йому місце в обоймі.

Статистика Самби Діалло в Чемпіонаті юнацьких команд на 25 вересня / джерело: Telegram-канал Смоловой

Ідеальним варіантом було б залучення африканця до підготовки з основою взимку. Тренувальні збори в першій команді – не тільки тест на витривалість для Діалло, а й чудова можливість зарекомендувати себе перед головним тренером та його штабом. Румунський фахівець не цурається довіряти молодим. Тій же наразі основній парі центрбеків Динамо Забарний-Сирота на двох 40 років. Тож усе в ногах талановитого сенегальця. Якщо він втримає взятий темп, то чинні до 31 грудня 2022-го контракти Вербіча та Де Пени перестануть бути головним болем клубного керівництва. Швидка ж інтеграція Вітінью (22 роки) і Діалло (18) здатна зробити лівий фланг чемпіона України атакувальною опорою і ударною силою на кілька сезонів вперед. А потім ще й неабияк поповнити казну вітчизняного гранда...

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