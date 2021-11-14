Оскільки чинні чемпіони України делегували багато своїх футболістів у національні збірні, довелося займатися у скороченому складі, повідомляє офіційний сайт Динамо.

Чорноморець – Динамо: змінилось місце проведення матчу УПЛ

Зазначається, що із четверга по суботу в розпорядженні тренерського штабу було лише 10 виконавців. Водночас було ухвалене рішення не залучати гравців із юнацької команди. Хоча напередодні у пресі з'явилася інформація, що з основою тренується Самба Діалло і нібито навіть готується до дебюту.

До слова, свій наступний матч кияни проведуть 19 листопада. Динамо змогло домовитися з Чорноморцем про проведення поєдинку 15-го туру УПЛ в столиці на стадіоні імені Лобановського, хоча він мав би відбутися в Одесі.

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