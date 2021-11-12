Поединок 15-го тура между Черноморцем и Динамо состоится в Киеве, а не в Одессе, как было запланировано.

Стороны договорились о проведении матча 15-го тура УПЛ на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского, сообщает официальный Telegram-канал "бело-синих".

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Команды должны были сыграть этот поединок в Одессе. Дата и начало встречи остались прежними: игра состоится 19 ноября, начало в 19:30.

К слову, через 4 дня после матча с одесситами Динамо будет принимать дома Баварию. Встреча состоится 23 ноября, начало поединка в 19:45.

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