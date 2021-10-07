Главный тренер Динамо Мирча Луческу признался, что его возмутило то, как иностранные СМИ транслировали его высказывания о трансфере Лионеля Месси в ПСЖ.

"Люди из издания Sport в Барселоне вытащили то, что им подходило и неправильно передали мои слова. Доказательства: позже они убрали новость из сайта, когда поняли, что ошиблись. Я сказал, что Барселона не преуспела, когда отпустила Месси. Вот и все.

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Это правда, что он уже меньше бегает, но в большинстве ситуаций он все равно решал. Я добавил, что Месси в ПСЖ будет сложно проявить себя в силу возраста и других одноклубников. Ничего плохого в этом нет, но мои слова перекрутили для большего количества кликов на сайтах. В эту ловушку попали даже румынские СМИ", – возмущенно резюмировал Луческу в комментарии playsport.ro.

Напомним, летом Лионель Месси был вынужден попрощаться с Барселоной и решил присоединиться к ПСЖ. Сейчас в активе аргентинца 1 гол в 5 матчах за французов.

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