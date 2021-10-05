"Я не знаю, на что он рассчитывал, но в 34 года нелегко перейти в другую команду, закрепиться там.

Барселона могла удержать Месси – Тебас назвал виновного в уходе Лео из клуба

В Барселоне на него играли все, он ходил по полю, потому что не пробегал больше восьми километров за матч, но когда у него был мяч в ногах, он мог решить судьбу эпизода. Ему позволяли это делать", – цитирует Луческу TelekomSport.

Напомним, летом Лионель Месси был вынужден попрощаться с Барселоной и решил присоединиться к ПСЖ. Пока аргентинцу не удалось сформировать по-настоящему грозное трио с Мбаппе и Неймаром. После классного матча против Манчестер Сити в Лиге чемпионов ПСЖ уступил Ренну. На данный момент в активе Месси 1 гол в 5 матчах.

"Согласен бегать, когда Месси ходит пешком": Мбаппе – о новой иерархии в ПСЖ, конфликте с Неймаром и трансфере в Реал