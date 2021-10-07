Головний тренер Динамо Мірча Луческу зізнався, що його обурило те, як іноземні ЗМІ транслювали його висловлювання про трансфер Ліонеля Мессі у ПСЖ.

"Люди з видання Sport у Барселоні витягли те, що їм підходило і неправильно передали мої слова. Докази: пізніше вони прибрали новину з сайту, коли зрозуміли, що помилилися. Я сказав, що Барселона не досягла успіху, коли відпустила Мессі. От і все.

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Це правда, що він вже менше бігає, але в більшості ситуацій він все одно вирішував. Я додав, що Мессі в ПСЖ буде складно проявити себе через вік і інших одноклубників. Нічого поганого в цьому немає, але мої слова перекрутили для більшої кількості кліків на сайтах. У цю пастку потрапили навіть румунські ЗМІ", – обурено резюмував Луческу в коментарі playsport.ro.

Нагадаємо, влітку Ліонель Мессі був змушений попрощатися з Барселоною і вирішив приєднатися до ПСЖ. Наразі в активі аргентинця 1 гол у 5 поєдинках за французів.

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