Главный тренер Динамо Мирча Луческу не исключает, что после киевского этапа карьеры снова поработает в пользу одноименного клуба из Бухареста.

"Рад, что Динамо сыграло вничью (в матче против УТА Арад (2:2) "красные псы" прервали серию из семи поражений подряд – ред.), это важный момент. Это дает команде много энтузиазма и мотивирует на следующие матчи.

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Присутствие Мирчи Редника на посту главного тренера положительно для команды. Сейчас я даже не знаю футболистов бухарестского Динамо. Придет время, наверное, когда я подставлю им свое плечо. Придет время", – сказал Луческу в интервью Digi Sport.

К слову, недавно румынский специалист подписал с киевским Динамо контракт до 2024 года. С бухарестским клубом Луческу связывает блестящая игровая карьера и 5 лет в статусе тренера. Сейчас Динамо идет предпоследним в турнирной таблице чемпионата Румынии, проиграв 8 из 11 стартовых туров.

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