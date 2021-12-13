"2021 году оценку не буду давать.Команда играет, ребята растут, много молодежи, особенно в задней линии – отсюда ошибки. Ждем возвращения Попова – возможно, с его присутствием игра в обороне станет надежнее. Впереди также трудно обходиться без Беседина – хоть мы и забивали без него, но он является важным для нас игроком, их можно назвать незаменимыми для нас. Надеюсь, они пройдут зимние сборы и начнут вторую часть сезона с нами.

Динамо – Заря – 1:1 – видео голов и обзор матча

13 января собираемся, с 14 по 16 число тренируемся в Киеве, 17-го вылетаем в Испанию. После этого этапа возвращаемся на несколько дней домой, после чего с перерывом на несколько дней нас ждет еще два сбора в Турции", – приводит слова Луческу официальный сайт Динамо.

Напомним, киевляне не будут выступать в еврокубках, потому весной сосредоточятся на внутренних турнирах.

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