Хороший футбол Динамо, беда реализации

Динамо слабо выступает в Европе, но в УПЛ эпизодами само выглядит как Бавария. Эффектные комбинации в касание, тонкие передачи. В матче с Зарей еще до перерыва Де Пена, Цыганков и Буяльский сыграли пятками. И не просто для красоты – каждая из этих хитрых передач обостряла атаку. Одна потянула за собой перспективный прострел Миколенко, другая – удар в упор от Гармаша.

Динамо – Заря – 1:1 – видео голов и обзор матча

В чемпионате Динамо демонстрирует высокую скорость, хорошую интенсивность и агрессивный прессинг. Заря в первом тайме с большим трудом переходила центр поля. Хозяева проводили атаку за атакой, полезно подключался слева Миколенко, справа вёл игру Цыганков. Виктор явно хотел реабилитироваться за промах с Бенфикой.

Киевлянам не хватало только реализации от Гармаша. Денис бил либо прямо в Мацапуру, либо мимо ворот. Но все же Гармаш принес пользу ассистом на Буяльского. Динамо забило перед перерывом после классной вертикальной передачи Шапаренко. Хозяева заслуженно выиграли первый тайм, превзойдя соперника о ударам 9:1.

Динамо выключилось, Аллахьяр голом простился с Зарей

С перерыва вышло несколько другое Динамо. "Бело-синим" настолько легко все удавалось, что расслабленность не удивляет. К тому же – это последний матч перед отпуском. Киевляне после тяжелого полугодия уже мечтали о тёплых краях. Казалось, что дело сделано, с таким количеством моментов второй гол как-то залетит.

Но Заря огрызнулась. Гости на старте второго тайма начали проходить прессинг. Они на контратаке сравняли счет, воспользовавшись огромными разрывами в порядках Динамо. Фаворов без сопротивления прострелил справа, а Аллахьяр из центра штрафной без опеки пробил в угол. Сайядманеш таким приятным способом простился с Зарей – это был последний матч в аренде.

Заря в течение нескольких минут организовала еще несколько опасных атак. Аллахьяр вывел на удар Назарину, но удар последнего потянул Бущан. Луганчане даже забили второй гол – Имереков замкнул подачу Назарины со стандарта. Однако там судьи зафиксировали офсайд.

Динамо идет на перерыв вторым

Киевляне спохватились и побежали вырывать победу. Однако уже и комбинации хуже проходили, уже и Заря организованнее защищалась и отвечала контрвыпадами. Динамо вместо интересных розыгрышей начало сбиваться на простые решения. Вербич, Гармаш и Сидорчук просто стреляли издалека при первой возможности. Шапаренко и Цыганков еще пытались что-нибудь придумывать.

Заре повезло, что сегодня на высоте был Мацапура. Голкипер тянул все, что летело в его направлении. Вытащил из-под перекладины удар Цыганкова, намертво взял дальний выстрел Шапаренко, перехватывал передачи на Гармаша. В итоге Мацапура насобирал сегодня 11 сэйвов! Финальный свисток зафиксировал ничью.

Динамо не смогло удержаться на вершине турнирной таблицы. Киевляне набрали 45 очков, пропустили вперед Шахтер (2 очка отставания) и уезжают в отпуск на втором месте. Заря с 36 баллами завершает год на четвертой строчке.

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