Динамо – Заря – 1:1 – видео голов и обзор матча
19:39 - Читати українською
Динамо не удержало победу над Зарей в 18 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Динамо – Заря.
завершено
Первый тайм был за Динамо, которое полностью обыграло Зарю, но забило лишь однажды – Шапаренко давал на Гармаша, мяч отскочил к Буяльскому, который закатил в дальний угол. После перерыва Заря шокировала Киев – Сайядманеша потеряли в штрафной, и нападающий с разворота пробил точно в угол. Динамо пыталось отыграться, однако луганчане организованно защищались и удержали ничью.
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Таким образом, бело-синие набрали 45 очков и остались вторыми, а Заря с 36 пунктами расположилась на 4 позиции.
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