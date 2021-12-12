Динамо не удержало победу над Зарей в 18 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Динамо – Заря.

Первый тайм был за Динамо, которое полностью обыграло Зарю, но забило лишь однажды – Шапаренко давал на Гармаша, мяч отскочил к Буяльскому, который закатил в дальний угол. После перерыва Заря шокировала Киев – Сайядманеша потеряли в штрафной, и нападающий с разворота пробил точно в угол. Динамо пыталось отыграться, однако луганчане организованно защищались и удержали ничью.

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Таким образом, бело-синие набрали 45 очков и остались вторыми, а Заря с 36 пунктами расположилась на 4 позиции.