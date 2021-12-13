"2021 року оцінку не даватиму. Команда грає, хлопці зростають, багато молоді, особливо в задній лінії – звідси помилки. Чекаємо на повернення Попова – можливо, з його присутністю гра в обороні стане надійнішою. Попереду також важко обходитися без Бєсєдіна – хоч ми й забивали без нього, але він є важливим для нас гравцем. Їх можна назвати незамінними для нас. Сподіваюся, вони пройдуть зимові збори та розпочнуть другу частину сезону з нами.

Динамо – Зоря – 1:1 – відео голів та огляд матчу

13 січня збираємося, з 14 по 16 число тренуємося в Києві, 17-го вилітаємо до Іспанії. Після цього етапу повертаємося на кілька днів додому, після чого з перервою на кілька днів на нас чекає ще два збори в Туреччині", – наводить слова Луческу офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, кияни не будуть виступати в єврокубках, тому весною зосередяться на внутрішніх турнірах.

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