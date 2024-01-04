Бывший наставник Динамо и Шахтера Мирча Луческу не планирует сидеть без дела даже в почтенные 78 лет.

"Сейчас я расслабляюсь и провожу время со своей семьей в Бухаресте. Я люблю своих внуков. Некоторые клубы связывались со мной, но я предпочитаю возглавить команду в начале сезона, в июне", – поделился Луческу в комментарии gsp.ro.

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За свою карьеру 78-летний румын успел потренировать сборные Румынии и Турции, Динамо Бухарест, Рапид Бухарест (дважды), итальянские Брешиа, Пизу, Реджину и Интер, турецкие Галатасарай и Бешикташ, Шахтер, Зенит и Динамо

Напомним, Луческу работал в Динамо с июля 2020-го. В первом сезоне он стал с киевлянами чемпионом Украины, обладателем Кубка и Суперкубка страны. А дальше начался спад, который завершился поражением от Шахтера и отставкой в ноябре 2023 года. После ухода Луческу "бело-синие" под руководством Александра Шовковского не проиграли ни одного матча.

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