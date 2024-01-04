Колишній наставник Динамо та Шахтаря Мірча Луческу не планує сидіти без діла навіть у поважні 78 років.

"Наразі я розслабляюся й проводжу час зі своєю родиною у Бухаресті. Я люблю своїх онуків. Деякі клуби зв'язувалися зі мною, але я волію очолити команду на початку сезону, у червні", – поділився Луческу в коментарі gsp.ro.

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За свою кар'єру 78-річний румун встиг потренувати збірні Румунії та Туреччини, Динамо Бухарест, Рапід Бухарест (двічі), італійські Брешіа, Пізу, Реджину та Інтер, турецькі Галатасарай та Бешикташ, Шахтар, Зеніт та Динамо

Нагадаємо, Луческу працював у Динамо з липня 2020-го. У першому сезоні він став з киянами чемпіоном України, володарем Кубка і Суперкубка країни. А далі почався спад, який завершився поразкою від Шахтаря і відставкою у листопаді 2023 року. Після відходу Луческу "біло-сині" під керівництвом Олександра Шовковського не програли жодного матчу.

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