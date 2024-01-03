"Собираюсь вернуться к тренерской деятельности – я не ушел в отставку.

Луческу продолжает искать оправдание громкому провалу с Динамо: "Я построил состав на будущее"

Я ушел из Динамо, потому что моя жена Нелли боялась переезжать в Киев, а мне не хотелось, чтобы она сидела дома одна и беспокоилась обо мне. У меня бесконечная страсть к футболу, но все будет зависеть от моего здоровья", – цитирует Луческу Bresciaoggi.

Напомним, румынский специалист работал в Динамо с июля 2020-го. В первом сезоне он стал с киевлянами чемпионом Украины, обладателем Кубка и Суперкубка страны. А дальше начался спад, который завершился поражением от Шахтера и отставкой в ноябре 2023 года. После ухода Луческу "бело-синие" под руководством Александра Шовковского не проиграли ни одного матча.

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