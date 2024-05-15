Подопечные Мичела подходили к встрече в статусе третьей команды Ла Лиги, обеспечив себе участие в ЛЧ – впрочем, можно было побороться и за серебряные медали. Жирона перед матчем отставала от Барселоны всего на один зачетный балл. Вильяреал же в случае победы приблизится к зоне еврокубков на расстояние трех очков.

Довбык и Цыганков вышли в основе вместе, как и в предыдущих двух турах. И как до травмы. Неделю назад украинцы провели удачную неделю, результативными действиями приложившись к выносу Алавеса – Артем отдал эффектную голевую передачу, а Виктор имел ассист и передасист. А еще они организовали несколько моментов.

Цыганков стал действовать агрессивнее

С Алавесом экс-динамовец выглядел несколько стеснительно (как и с Барселоной, кстати). Правый вингер демонстрировал привычный уровень активности, прекрасно открывался и пытался крутить комбинации, однако непосредственной остроты почти не создавал. Не врывался в свободные зоны на последней трети, не обыгрывал и почти не отдавал проникающих передач. На фоне того же Порту, заточенного на завершение, это слишком бросалось в глаза.

Похоже, Цыганков вместе с тренерским штабом проработали этот момент. В поединке с Вильяреалом украинец действовал значительно агрессивнее. Он не только создавал ширину в атаке, но и регулярно атаковал глубину (пространство между защитой и вратарем). Кроме того, Виктор намного чаще пытался выполнять передачи в штрафную площадь и пасы с разрезом линий.

Также Виктор выходил на ударные позиции и не чурался пробивать. Оба его выстрела по воротам должны были завершаться голами. На 27-й минуте Цыганков принял передачу на правый угол штрафной и закрутил в дальний угол – мяч прошел рядом со стойкой!

На 63-й же украинец сместился с фланга, обыгрался с Эррерой и бахнул в дальнюю девятку. Перекладина спасла Вильяреал!

При этом Цыганков давал привычный уровень качества. Трудно вспомнить эпизод, в котором наш земляк допустил бы позиционную ошибку или пренебрег принципом непрерывности. Особенно нравился постоянный поиск пространства, постоянные попытки создать линию передачи. Аналогично можно говорить и о помощи в обороне – Цыганков был там, где нужно, и делал то, что надо.

Это не пустая болтовня, а реальная тактическая действительность. Просто нет смысла каждую неделю описывать однотипные эпизоды, где Витя действует грамотно. Лучше отметить довольно частые обмены флангами с Савио и появления в центральной вертикали – Цыганков вроде и принимал разумные решения, но обострения почти исчезли. На правом фланге / полуфланге ему явно удобнее.

Испанские СМИ завтра опишут это выступление кучей эффектных заголовков. Будут писать о горящих глазах, использовать поэтические сравнения и искать какие-то суперочевидные статистические данные – но для тренерского штаба, скаутов и аналитиков их писанина не имеет никакого значения. Важно качество принятия решений, оценка ориентиров, непрерывность заполнения зон и взаимодействие с партнерами. С этим у Цыганкова был порядок – особенно до ухода с правого края атаки.

Приятно, что Цыганков провел почти полную встречу – 83 минуты. В его активе 76 касаний мяча, 55 точных пасов пас с 61-го (90% точности), 3 удара (2 острых, 1 неточный), 0,5 ожидаемых ассистов и 0,15 ожидаемых голов. Ну, это просто для информации, потому что все эти цифры достаточно поверхностные и отражают разве что стилистические особенности игры.

Довбик мог больше

В предыдущем поединке Артем примерил на себя роль ассистента. В его активе были и голевой пас, и скидки под выходы один на один, и пропуски мяча под эффектные комбинации, и пасы пятками. С забиванием голов как-то не сложилось, хотя он неплохо открывался (подводили партнеры), а свой выход один на один украинец запорол.

В поединке с Вильяреалом ожидали не только классическую помощь в дистрибуции, но и ударные завершения. В матче первого круга Довбик забивал Вильяреалу – впрочем, в родных стенах приблизиться к голу удавалось нечасто. За 95 минут вспоминается только один опасный эпизод.

На 33-й минуте экс-днепровец открылся за спины защитникам под пас Гутьерреса, пробивая с правого края штрафной. Угол был острым, поэтому голкипер парировал.

Также вспоминается слабый удар затылком в компенсированное к первому тайму время. Ну, и закидушка от Савио на 90+2-й, когда Артем цеплялся к мячу в метрах шести от ворот – статистические порталы даже засчитали его как удар, но удара там не было.

Вот и вся опасность. Таким образом Пичичи не взять. Зато можно было помочь забить партнерам – Довбик, как и всегда, был эффективным в роли столба и активно обыгрывался с партнерами. Просто на этот раз украинец не отдавал пасов под удар или не комбинировал перед ним, но его помощь была заметной.

Жирона снова провалилась

Не сказать, что вся Жирона создала слишком много. В первом тайме кроме моментов Цыганкова и Довбыка трудно что-то и вспомнить. Вильяреал выглядел активнее и создал больше моментов, а после перерыва игра выровнялась – напряжения стало больше, чем остроты.

Впрочем, на 59-й минуте "желтая субмарина" смогла выйти вперед в результате врывания Гедеша (он был очень активным) на левый край штрафной. С ударом у него не сложилось, но мяч отскочил к Траоре – он и наказал точным выстрелом. Этот гол оказался единственным во встрече.

Жирона потерпела поражение после ничьей в предыдущем туре. Подопечные Мичела остаются в одном зачетном балле от второй позиции – там засела Барселона, которая свой матч проведет в четверг. В соперниках будет Альмерия, которая давно вылетела в Сегунду.