Сразу после финального свистка в матче с Ингульца игроки Динамо начали праздновать добытое чемпионство. Особенно отличился Буяльский, который облил Луческу шампанским.

Луческу объяснил, почему отказался от трансферов в Динамо – это принесло киевлянам чемпионство

Румын по-отечески отчитал хавбека, когда команда собралась в центре поля: "Буя! Большой штраф". У Буяльского нашлось, чем парировать: "Президент заплатит".

Напомним, 75-летний румын уже в дебютном сезоне вывел "бело-синих" в групповой этап ЛЧ, в котором киевляне заняли третье место. В Лиге Европы Динамо вылетело в 1/8 финала, а на внутренней арене уже выиграло Суперкубок и чемпионат Украины под руководством Луческу.

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