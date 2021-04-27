Главный тренер Динамо Мирча Луческу рассказал о своей работе в киевском клубе и признался, почему решил не совершать трансферов в киевском клубе.

"Празднование чемпионства? Игроки меня подбрасывали, а я молился, чтобы вернуться на землю целым и невредимым. Это уникальные моменты, незабываемые. Когда выигрываешь трофей – это особое чувство. Я вернулся за этим. В конце карьеры вспоминаешь только такие моменты, а все трудности исчезают.

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Этот сезон в Динамо? Это было противостояние с самим собой. Моими мыслями, идеями и методами. Я всегда волнуюсь и думаю о том, что могу сделать лучше и в чем добавить. Это были тяжелые восемь месяцев, особенно в начале.

Помню, как я хотел уйти из-за фанатов. Тогда мне позвонил Разван (сын Луческу – прим. "Футбол 24"). Он сказал: "Отец, ты не можешь сдаться! Что бы ни случилось, ты должен двигаться дальше". И я продолжил работу. Никто не знает, но я не просил трансферов. Я хотел, чтобы деньги были вложены в инфраструктуру.

Зимой нам иногда приходилось тренироваться в невозможных условиях, но такого больше не повторится. У нас будет три поля с гибридным покрытием. Будут новые тренеры для основной команды и для юниорской. В первую очередь, я хочу, чтобы у игроков были лучшие условия", – поделился Луческу в интервью изданию gsp.ro.

Напомним, 75-летний румын уже в дебютном сезоне вывел "бело-синих" в групповой этап ЛЧ, в котором киевляне заняли третье место. В Лиге Европы Динамо вылетело в 1/8 финала, а на внутренней арене уже оформило "золотой дубль".

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