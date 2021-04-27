Між півзахисником Динамо Віталієм Буяльським та наставником команди Мірчею Луческу трапився кумедний діалог.

Одразу після фінального свистка у матчі з Інгульцем гравці Динамо почали святкувати здобуте чемпіонство. Особливо відзначився Буяльський, який облив Луческу шампанським.

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Румун по-батьківськи насварив хавбека: "Буя! Великий штраф", коли команда зібралась в центрі поля. У Буяльського знайшлось, чим парирувати: "Президент заплатить".

Нагадаємо, 75-річний румун вже в дебютному сезоні вивів "біло-синіх" в груповий етап ЛЧ, у якому кияни посіли третє місце. У Лізі Європи Динамо вилетіло в 1/8 фіналу, а на внутрішній арені вже оформило "золотий дубль".

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