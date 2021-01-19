Луческу посоветовал Месси покинуть Барселону
Наставник Динамо считает, что Лионель Месси должен уйти из Барселоны по завершении текущего сезона.
Как известно, лидер Барселоны стремился покинуть клуб еще перед стартом кампании 2020/21, однако столкнулся с решительным сопротивлением тогдашнего руководства "сине-гранатовых". Правда, теперь 33-летний Месси имеет право беспрепятственно заключить предварительный контракт с другим клубом, ведь его соглашение с Барсой рассчитано до 30 июня.
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"Месси – довольно замкнутый парень. Все проблемы Барселоны сваливают на его плечи. Думаю, ему лучше уйти. Что-то похоже когда случилось с Ласло Болони – после Тыргу-Муреш, где его обвинили во всех бедах, он вернулся на свой уровень в Стяуа. Он мне был нужен в сборной Румынии, поэтому я уговорил Болони сменить клуб.
Не думаю, что Месси – игрок, который будет уничтожать тренеров. Согласился бы я поработать с ним? Лео – большой талант и особый парень. Такие несколько капризне футболисты для меня всегда были большим вызовом. Достаточно вспомнить тех же Лупу, Сергена или Роналдо", – цитирует Луческу Prosport.ro.
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