Как известно, лидер Барселоны стремился покинуть клуб еще перед стартом кампании 2020/21, однако столкнулся с решительным сопротивлением тогдашнего руководства "сине-гранатовых". Правда, теперь 33-летний Месси имеет право беспрепятственно заключить предварительный контракт с другим клубом, ведь его соглашение с Барсой рассчитано до 30 июня.

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"Месси – довольно замкнутый парень. Все проблемы Барселоны сваливают на его плечи. Думаю, ему лучше уйти. Что-то похоже когда случилось с Ласло Болони – после Тыргу-Муреш, где его обвинили во всех бедах, он вернулся на свой уровень в Стяуа. Он мне был нужен в сборной Румынии, поэтому я уговорил Болони сменить клуб.

Не думаю, что Месси – игрок, который будет уничтожать тренеров. Согласился бы я поработать с ним? Лео – большой талант и особый парень. Такие несколько капризне футболисты для меня всегда были большим вызовом. Достаточно вспомнить тех же Лупу, Сергена или Роналдо", – цитирует Луческу Prosport.ro.

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