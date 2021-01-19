Як відомо, лідер Барселони прагнув покинути клуб ще перед стартом кампанії 2020/21, проте зіткнувся з рішучим опором тодішнього керівництва "синьо-гранатових". Щоправда, тепер 33-річний Мессі має право безперешкодно укласти попередній контракт з іншим клубом, адже його угода з Барсою розрахована до 30 червня.

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"Мессі – доволі замкнутий хлопець. Всі проблеми Барселони звалюють на його плечі. Думаю, йому краще піти. Що схоже колись трапилося з Ласло Болоні – після Тиргу-Муреш, де його звинувачи він повернувся на свій рівень у Стяуа. Він мені був потрібен у збірній Румунії, тому я вмовив Болоні змінити клуб.

Не думаю, що Мессі – той гравець, який буде знищувати тренерів. Чи погодився би я попрацювати з ним? Лео – великий талант і особливий хлопець. Такі дещо примхливі футболісти для мене завжди були великим викликом. Достатньо згадати тих же Лупу, Сергена чи Роналдо",– цитує Луческу Prosport.ro.

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