Ответный матч Лиги конференций против греческого Ариса станет моментом истины для Мирчи Луческу на посту главного тренера киевлян.

Румынский наставник Мирча Луческу покинет Динамо в случае невыхода команды в групповой этап еврокубков, сообщает Telegram-канал Динамо Киев Inside.

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По информации источника, 78-летнего специалиста заменит Александр Шовковский, который в конце прошлого сезона уже успел получить опыт самостоятельной работы с "бело-синими" (когда Мирча ложился на операцию).

Отмечается, что в вопросе компенсации будет достигнут долгожданный консенсус, а сам Луческу может продолжить работу в бухарестском Динамо, в котором когда-то начинал и завершал как игрок, а с 1985 по 1990 гг. работал главным тренером.

Напомним, ответный матч между Динамо и Арисом состоится в четверг, 17 августа, в 20:00. Первая встречи завершилась поражением киевлян 0:1.

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