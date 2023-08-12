УЕФА назвал арбитров, которые будут работать на поединке третьего по силе евротурнира.

Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций между Динамо и Арисом будет обслуживать австрийская бригада арбитров, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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Главным арбитром поединка будет 34-летний Себастьян Гисхамер. На линиях ему будут помогать Роланд Ридель и Сантино Шрайнер, а четвертым судьей будет Вальтер Альтманн.

К слову, Гисгамер лишь однажды пересекался с украинцами: в сезоне 2018/19 он фиксировал минимальную победу сборной Испании U-17 над "сине-желтыми".

Напомним, матч Динамо – Арис состоится в четверг, 17 августа. Начало встречи в 20:00. Первая дуэль завершилась поражением киевлян со счетом 0:1.

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