Матч-відповідь Ліги конференцій проти грецького Аріса стане моментом істини для Мірчі Луческу на посаді головного тренера киян.

Румунський наставник Мірча Луческу покине Динамо у разі невиходу команди у груповий етап єврокубків, повідомляє Telegram-канал Динамо Київ Inside.

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За інформацією джерела, 78-річного фахівця замінить Олександр Шовковський, який наприкінці минулого сезону вже встиг здобути досвід самостійної роботи з "біло-синіми" (коли Мірча лягав на операцію).

Зазначається, що у питанні компенсації буде досягнуто довгоочікуваного консенсусу, а сам Луческу може продовжити роботу у бухарестському Динамо, в якому колись розпочинав і завершував як гравець, а з 1985 по 1990 рр. працював головним тренером.

Нагадаємо, матч-відповідь між Динамо та Арісом відбудеться у четвер, 17 серпня, о 20:00. Перша зустрічі завершилась поразкою киян 0:1.

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