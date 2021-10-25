"Всех поздравил всех похвалил. Хотел бы отметить Забарного, который сыграл очень профессионально и провел хороший матч, имея сложного соперника в лице Довбика.

Динамо – СК Днепр-1: Луческу изменил ход игры благодаря разговору в раздевалке и высказал претензии игрокам

Цыганков и Буяльский всегда находят для команды выходы из сложных ситуаций.

Отдельное спасибо и поздравления Гармашу, который показывает настоящий динамовский характер. Он всегда выходит и забивает, сильно помогая команде. Заслужил ли Гармаш на вызов в сборную Украины? Почему нет? Он заслужил это", – заявил Луческу для Профутбол Digital.

За последние 4 матча киевлян в УПЛ Гармаш сумел отличиться 4-мя голами. По слухам, Петраков вызовет Дениса на ноябрьский сбор национальной команды.

Динамо дожало Днепр-1: два лица команды Луческу, шедевр Цыганкова, Гармаш снова в огне