"Сложная игра с хорошим соперником. У Днепра-1 была неделю на подготовку к этому матчу, мы же сыграли тяжелый поединок в Барселоне, после которого получили порцию критики. Мы провели анализ и разбор этой игры. Возвращаться после Лиги чемпионов к внутреннему чемпионату – всегда сложно. Тем более мы встречались сегодня с одной из лучших команд нашего первенства. Поэтому матч был сложным.

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В первом тайме была равная игра, даже с преимуществом нашего соперника. Мы спешили доставить мяч в штрафную Днепра-1, суетились, что приводило к ошибкам и потерям мяча. Соперник использовал наши потери из-за хорошого контроля мяча. Они не создавали опасных моментов у наших ворот, но мяч отдавали трудно.

После разговора в раздевалке в перерыве и проведенных замен картина на поле изменилась. Мы стали контролировать мяч и заставили соперника играть так, как мы хотим – чтобы они выходили в прессинг и бегали за мячом. Тем самым смогли освободить зоны за их спинами, куда мы должны были врываться. Игра с нашей стороны стала совсем другой.

В целом же я доволен результатом и игрой. Единственное, что мне не до конца понравилось, и я сказал об этом игрокам, – профессиональные футболисты, которые выступают в Лиге чемпионов, должны доигрывать эпизоды до конца. Мы создали большое количество опасных моментов у чужих ворот, но реализация была слабой. Мы выходили три в один, четыре в два, и должны были реализовывать эти шансы и забивать голы, готовясь тем самым к матчам Лиги чемпионов. Поэтому хотелось бы от игроков больше концентрации и профессионализма.

Если бы выпустил Сидорчука, Шапаренко и Гармаша со стартовых минут, мог ли счет быть в пользу Динамо уже в первом тайме? У каждой игры своя история. Я сначала предполагал, что мы будем так играть, ведь сложно выходить на поле через два дня на третий. Поэтому я должен был внести эти замены. Это была моя программа, я так подготовил эту игру. Мы взяли три важных очка и с энтузиазмом готовимся к следующим матчам", – цитирует Луческу сайт киевлян.

Динамо продолжает лидировать в УПЛ, СК Днепр-1 опустился на 5-е место.

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