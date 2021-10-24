После вояжа в Барселону ряд игроков основного состава Динамо оказался в запасе, а Супряга вообще не попал в заявку. В старте против СК Днепр-1 наибольшее внимание привлекали Витиньо, который расположился на любимом левом фланге атаки, а также Эрик Рамирес на острие.

Однако матч начался, а о креативе в атаке обе команды забыли. Первая опасность возникла аж на 17 минуте, когда Довбик удобно сбросил под удар Ярмолюку, но тот не попал в ближний угол. Динамо ответило через три минуты. Буяльский из глубины нашел пасом Рамиреса, тот обыграл Логинова и крутил в дальний угол – неточно. Еще через две минуты возню в штрафной гостей спровоцировал прострел Миколенко, после которого удар Эрика заблокировали, а Андриевский пробил прямо в голкипера.

На этом острота киевлян в первом тайме иссякла. В их действиях хватало ошибок, зато не хватало фантазии. Нервы сдали даже у Луческу, который на 27 минуте выплеснул злость на рефери Кривушкина и его помощников. Между тем Шапаренко и Сидорчук побежали разминаться. Что до днепрян, то они впереди создали еще меньше, но вряд ли счет первой 45-минутки огорчил Йовичевича.

В перерыве внимание Олимпийского перехватил Артем Милевский, со слезами на глазах выполнил круг почета. Луческу же перекраивал состав своей команды. На второй тайм вышли Шапаренко, Сидорчук и Де Пена, заменив Шепелева, Андриевского и Витиньо. И игра Динамо сразу заиграла новыми красками. На 50 минуте фирменный шедевр удался Цыганкову. Виктор сместился из глубины правого фланга и закрутил в дальнюю девятку а-ля Ярмоленко – без шансов для Кожокару.

Поведя в счете, киевляне по традиции отошли в оборону. СК плел кружева на подходе к штрафной, но передачи на Довбика не проходили – слишком плотно следили за форвардом гостей. На 58 минуте Лучкевич получил удар в шею от Де Пены в пределах штрафной зоны. Кривушкин попросил помощь VAR, но пенальти в ворота Динамо все же не назначил.

На 67 минуте Луческу выпустил своего главного джокера. Гармаш заменил Рамиреса, а уже через 3 минуты удвоил счет. Антигероем эпизода стал Логинов. Сначала капитан гостей проспал рывок Цыганкова, потом помог мячу попасть именно к Гармашу и еще неудачно подставился под удар – рикошет, 2:0.

Игра команды Йовичевича разладилась. Зато Динамо получило прекрасную возможность разрывать оппонента на контратаках. В частности, под занавес поединка один на один с Кожокару выбегал Буяльский, однако переиграть голкипера не смог.