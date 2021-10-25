"Всіх привітав, всіх похвалив. Хотів би відзначити Забарного, який зіграв дуже професіонально і провів хороший матч, маючи складного суперника в особі Довбика.

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Циганков і Буяльський завжди знаходять для команди виходи зі складних ситуацій.

Окреме спасибі і привітання Гармашу, який показує справжній динамівський характер. Він завжди виходить і забиває, сильно допомагаючи команді. Чи заслужив Гармаш на виклик у збірну України? Чому ні? Він заслужив це", – заявив Луческу для Профутбол Digital.

За останні 4 матчі киян в УПЛ Гармаш зумів відзначитись 4-ма голами. За чутками, Петраков викличе Дениса на листопадовий збір національної команди.

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