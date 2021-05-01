Главный тренер Динамо Мирча Луческу определился со списком игроков, которые будут противостоять подопечным Юрия Максимова в очередном туре чемпионата Украины.

Уже сегодня, 1 мая, киевское Динамо на выезде проведет поединок 24-го тура украинской Премьер-лиги против Ворсклы.

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Мирча Луческу взял на матч 19 футболистов, сообщает официальный сайт Динамо. Еще двое игроков остались в Полтаве после игры молодежной команды, которая накануне оформила титул чемпионов Украины. Бросается в глаза отсутствие капитана Сергея Сидорчука (у которого незначительное повреждение), вингера Виктора Цыганкова и полузащитника Александра Андриевского.

Вратари: Денис Бойко, Георгий Бущан, Валентин Моргун.

Защитники: Томаш Кендзера, Сидклей, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Сирота, Александр Тимчик, Денис Попов.

Полузащитники: Виталий Буяльский, Богдан Леднев, Денис Гармаш, Жерсон Родригес, Карлос Де Пена, Владимир Шепелев, Александр Караваев, Николай Шапаренко.

Нападающие: Артем Беседин, Владислав Супряга, Клейтон.

Напомним, матч на стадионе Ворскла начнется в 19:30.

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