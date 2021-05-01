Экс-тренер Карпат и Олимпика Роман Санжар высказался относительно матча 24-го тура УПЛ между полтавской и киевской командами.

"После завоевания чемпионского титула Динамо может расслабиться. Конечно, тренерский штаб будет настраивать футболистов на борьбу, на тяжелый матч.

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Но подсознательно динамовцы все равно будут чувствовать, что главная задача уже выполнена. Многое будет зависеть в этом матче от внутреннего настроя каждого игрока Динамо. Киевляне фавориты, но факт того, что команда уже чемпион, может сыграть в пользу полтавчан", – сказал Санжар в комментарии Zbirna.com.

Напомним, поединок 24-го тура между Ворсклой и Динамо состоится уже сегодня, 1 мая. Начало встречи в 19:30.

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