Санжар: Чемпионский титул Динамо может помочь Ворскле
Экс-тренер Карпат и Олимпика Роман Санжар высказался относительно матча 24-го тура УПЛ между полтавской и киевской командами.
"После завоевания чемпионского титула Динамо может расслабиться. Конечно, тренерский штаб будет настраивать футболистов на борьбу, на тяжелый матч.
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Но подсознательно динамовцы все равно будут чувствовать, что главная задача уже выполнена. Многое будет зависеть в этом матче от внутреннего настроя каждого игрока Динамо. Киевляне фавориты, но факт того, что команда уже чемпион, может сыграть в пользу полтавчан", – сказал Санжар в комментарии Zbirna.com.
Напомним, поединок 24-го тура между Ворсклой и Динамо состоится уже сегодня, 1 мая. Начало встречи в 19:30.