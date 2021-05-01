Луческу не взяв Циганкова на матч проти Ворскли – Динамо оголосило заявку на поєдинок 24-го туру УПЛ
Головний тренер Динамо Мірча Луческу визначився зі списком гравців, які протистоятимуть підопічним Юрія Максимова у черговому турі чемпіонату України.
Вже сьогодні, 1 травня, київське Динамо на виїзді проведе поєдинок 24-го туру української Прем'єр-ліги проти Ворскли.
Санжар: Чемпіонський титул Динамо може допомогти Ворсклі
Мірча Луческу взяв на матч 19 футболістів, повідомляє офіційний сайт Динамо. Ще двоє гравців залишилися у Полтаві після гри молодіжної команди, яка напередодні оформила титул чемпіонів України. Впадає у вічі відсутність капітана Сергія Сидорчука (у якого незначне ушкодження), вінгера Віктора Циганкова і півзахисника Олександра Андрієвського.
Воротарі: Денис Бойко, Георгій Бущан, Валентин Моргун.
Захисники: Томаш Кендзьора, Сідклей, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Сирота, Олександр Тимчик, Денис Попов.
Півзахисники: Віталій Буяльський, Богдан Лєднєв, Денис Гармаш, Жерсон Родрігес, Карлос Де Пена, Володимир Шепелєв, Олександр Караваєв, Микола Шапаренко.
Форварди: Артем Бєсєдін, Владислав Супряга, Клейтон.
Нагадаємо, матч на стадіоні Ворскла розпочнеться о 19:30.