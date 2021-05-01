Головний тренер Динамо Мірча Луческу визначився зі списком гравців, які протистоятимуть підопічним Юрія Максимова у черговому турі чемпіонату України.

Вже сьогодні, 1 травня, київське Динамо на виїзді проведе поєдинок 24-го туру української Прем'єр-ліги проти Ворскли.

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Мірча Луческу взяв на матч 19 футболістів, повідомляє офіційний сайт Динамо. Ще двоє гравців залишилися у Полтаві після гри молодіжної команди, яка напередодні оформила титул чемпіонів України. Впадає у вічі відсутність капітана Сергія Сидорчука (у якого незначне ушкодження), вінгера Віктора Циганкова і півзахисника Олександра Андрієвського.

Воротарі: Денис Бойко, Георгій Бущан, Валентин Моргун.

Захисники: Томаш Кендзьора, Сідклей, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Сирота, Олександр Тимчик, Денис Попов.

Півзахисники: Віталій Буяльський, Богдан Лєднєв, Денис Гармаш, Жерсон Родрігес, Карлос Де Пена, Володимир Шепелєв, Олександр Караваєв, Микола Шапаренко.

Форварди: Артем Бєсєдін, Владислав Супряга, Клейтон.

Нагадаємо, матч на стадіоні Ворскла розпочнеться о 19:30.

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