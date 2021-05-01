В чемпионате Украины осталось всего три тура, а у нас известен лишь чемпион и лидер в борьбе за "серебро" – хотя ещё в среду разрыв между второй и третьей позиции мог сократиться до одного очка. На других фронтах до сих пор ничего не известно. В частности, чрезвычайно жаркая борьба идёт за распределение мест в зоне еврокубков, где на три путёвки претендуют четыре клуба – Заря дерится третьей с отрывом в четыре зачётных балла от Ворсклы и Колоса, а Десна пока шестая с отставанием от полтавчан и ковалёвцев в один пункт. Все команды равны, поэтому битва за Европу обещает быть драматичной.

Десна и Заря уже сыграли с грандами, а вот Колосу и Ворскле придётся встретиться с Динамо. Потеря очков в этой ситуации очень вероятна, но она облегчается отсутствием турнирной мотивации со стороны киевлян – те уже стали чемпионами. Конечно, их болельщикам было бы приятно удержать издевательские "+13" от Шахтера или даже увеличить отрыв, но для тренерского штаба более важной задачей является оберегание лидеров от травм и плавная подготовка к финалу Кубка. "Бело-синим" сегодня не нужен результат любой ценой.

Впрочем, для полтавчан это ещё не значит лёгкой прогулки. Вряд ли в характере чемпиона заложено желание быть декорацией для майских праздников в Полтаве – Мирча Луческу не для того целый год развивал в своей команде победный дух, чтобы вот так просто сливаться Ворскле. При этом румынский наставник не является сторонником широкой ротации, но даже если бы она произошла – "зелёно-белые" вряд ли бы заметили разницу. Слишком уж мощный состав у киевлян.

В конце концов, не стоит забывать и об общей силе Динамо. Киевляне в текущем сезоне теряли очки только с Десной, Зарей, Шахтером и Колосом – в этот список логично могла бы вписаться Ворскла, но киевляне в первом круге прибили её за тайм (2:0 к 36-й минуте). При этом все осечки произошли еще осенью или зимой, а в последних восьми турах "бело-синие" одержали восемь побед с суммарным счётом 22:2. О статистическом преимуществе подопечных Мирчи Луческу напоминать даже не имеет смысла. Словом, сегодня полтавчанам просто не будет.

Команда Юрия Максимова вообще несколько аномальная. У Ворсклы темп игры даже ниже, чем у Мариуполя (13,1 передач в минуту владения против 14,4), а по точности пасов на продвижение (66,7%) хуже только Львов. Ещё хуже точность пасов прямо на чужой трети (65,6%), а при высоком проценте владения "зелёно-белые" допускают по 100 потерь за игру. Кроме того, в среднем они наносят не более 9 ударов за матч – то есть, в позиционном наступлении ворскляне слабы даже по меркам УПЛ. Со стандартов команда почти не забивает (27 ударов за сезон), а соперники проводят по 12,84 выстрелов по воротам Ризныка с 0,122 среднего xG.

Все эти проблемы особенно ярко были подсвечены весной – подопечные Юрия Максимова выиграли только в половине из десяти поединков, причем зачастую победы добывались при бешеном фарте. Ворскляне потеряли очки с Рухом и Ингульцом, проиграли СК Днепру-1 в большинстве, а Колос неделю назад вообще устроил им разгром. Но в чём же тогда аномалия полтавчан? А в том, что на фоне всех этих проблем они идут четвёртыми и имеют шансы на бронзовые медали (хотя и небольшие, учитывая календарь).

Главная сила полтавчан кроется в способности наказывать соперника за ошибки. Здесь уже обходится без аномалий: Ворскла очень интенсивно прессингует (9,83 PPDA) и демонстрирует высокую интенсивность единоборств (7,1), быстро возвращая мяч после потерь на чужой половине поля – это позволяет раскрыться быстрому и забивной Кулача (13 голов в сезоне). В позиционном наступлении и черновой работе Влад выглядит слабовато, но его скоростные характеристики и реализация реально тянут команду вверх.

Да и в целом в составе "зелёно-белых" нет ощутимых провисаний – это хорошо сбалансированный коллектив с талантливыми по меркам УПЛ исполнителями. У Ворсклы есть проблемы со структурой на футбольном поле, но у кого в Украине их нет? Место в реальной таблице лучше другие цифры говорит о реальной силе команды.

Кадровая ситуация

Травмированные: Пердута (под вопросом), Цитаишвили – Вербич, Кендзёра, Сидорчук, Белуце, Костевич, Бурда, Нещерет

Дисквалифицированы: Скляр (Ворскла)

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Динамо

Ворскла: Ризнык – Яворский, Чеснаков, Альюн – Якубу, Пуцлин, Тиль, Челядин, Кане – Кулач, Степанюк

Динамо: Бущан – Караваев, Попов, Забарный, Миколенко – Андриевский, Шепелев – Цыганков, Буяльский, Жерсон – Беседин

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Динамо является фаворитом противостояния. Если полтавчанам удастся свести матч к необходимому сценарию (куча борьбы, рваный темп, наличие контрвыпадов), то киевляне могут получить серьезные проблемы – впрочем, по интенсивности прессинга и единоборств столичный коллектив намного сильнее. По всем показателям, которые отвечают за продвижение мяча, Ворскла также страшно уступает – между тем, "зелёно-белым" придется заниматься позиционным наступлением, пытаясь вскрыть оборону через пас, ведь киевляне дают мало возможностей для контратак. Даже на стандартах ворскляне выглядят слабовато, причём не только у чужих ворот.

Ворскла умеет создавать проблемы сильным командам, но подопечные Юрия Максимова не могут навязать свой сценарий игры даже Ингульцу. Во многом, всё зависит от количества ошибок соперника – а Динамо в текущем сезоне ошибается редко. Вообще, киевляне почти по всем показателям являются лучшими в УПЛ.

Какого-то феерического провала "зелено-белых" в этом поединке ожидать не стоит, ведь гостям будет несколько не хватать мотивации и некоторых лидеров. Да и болельщики будут гнать команду вперёд – впрочем, победить должны динамовцы. Слишком уж они мощные для Ворсклы.