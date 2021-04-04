"Сложная игра со сложным соперником на очень сложном поле. Я уверен, что многие команды здесь будут терять очки, потому что особенно в домашних матчах Александрия очень сильная, агрессивно играет. Это физически сильная команда, которая играет длинными передачами.

Александрия – Динамо – 1:2 – видео голов и обзор матча

Мы вступали в борьбу. Я просил ребят не уступать в единоборствах. Мы знали, как Александрия будет играть. Я поздравляю своих ребят с этой победой. Мы забили два гола, могли забить еще, особенно в первом тайме.

Мы доминировали на протяжении игры. Но мы играли против очень непростого, сильного соперника. Я хочу посмотреть тот гол, который аннулировали после просмотра VAR. Но это будет позже", – цитирует Луческу официальный сайт киевлян.

После 20-ти туров УПЛ Динамо продолжает лидировать, оторвавшись на 7 очков от Шахтера, Александрия – 7-я.

Александрия проиграла Динамо на последней минуте – решающая замена Луческу против горячего VAR в матче УПЛ